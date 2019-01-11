Аргентина закрыла въезд чиновникам из Венесуэлы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/235/8167235/ap12-pic905-895x505-51296.jpg">

Аргентинские власти вводят в действие меры против Венесуэлы, которые были приняты государствами «Группы Лимы». В частности, они запрещают визит высокопоставленных чиновников Венесуэлы в Аргентину, передает РИА «Новости».

В заявлении говорится, что данные меры приняты из-за «разрыва» конституционного строя и верховенства закона в Венесуэле.

Реклама

«Правительство Аргентины сообщило, что информирует правительство Венесуэлы о приостановлении действия соглашения о безвизовом въезде для обладателей дипломатических и служебных паспортов этой страной», — говорится в заявлении.

Также там отмечается, что Аргентину больше не смогут посещать высокопоставленные венесуэльские чиновники.

Ранее президент Аргентины Маурисио Макри назвал венесуэльского лидера Николаса Мадуро «палачом, притворяющимся жертвой».