Глава МИД Германии анонсировал визит в Россию
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что намерен в скором времени посетить Россию, передает ТАСС.
Данное заявление он сделал во время своего выступления на приеме «Восточного комитета — Восточноевропейской ассоциации немецкой экономики».
«В скором времени я снова отправлюсь в Россию. В том числе, чтобы выступить за проведение экономических реформ в России, которые необходимы», — сказал Маас.
Глава МИД Германии подчеркнул важность прямого диалога с Москвой и отметил, что без России невозможно урегулирование конфликтов.
«Ключевой элемент европейской восточной политики — отношения с Россией. Без нее решение конфликтов невозможно», — добавил Маас.
Он отметил, что ФРГ рассчитывает на тесное, доверительное сотрудничество с Россией, честный диалог и четкие принципы.
Ранее Маас заявил, что Германия нуждается в России как в партнере.