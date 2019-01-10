Глава МИД Германии анонсировал визит в Россию

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что намерен в скором времени посетить Россию, передает ТАСС.

Данное заявление он сделал во время своего выступления на приеме «Восточного комитета — Восточноевропейской ассоциации немецкой экономики».

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«В скором времени я снова отправлюсь в Россию. В том числе, чтобы выступить за проведение экономических реформ в России, которые необходимы», — сказал Маас.

Глава МИД Германии подчеркнул важность прямого диалога с Москвой и отметил, что без России невозможно урегулирование конфликтов.

«Ключевой элемент европейской восточной политики — отношения с Россией. Без нее решение конфликтов невозможно», — добавил Маас.

Он отметил, что ФРГ рассчитывает на тесное, доверительное сотрудничество с Россией, честный диалог и четкие принципы.

Ранее Маас заявил, что Германия нуждается в России как в партнере.