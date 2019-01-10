Трампа снова уличили во лжи
Президент США Дональд Трамп употребил рекордное количество «безумных» фраз во время визита южной границы страны. Об этом сообщает Mediaite.
В частности, он заявил, что никогда не говорил о том, что за строительство стены заплатит Мексика. Американский лидер пояснил, что его слова не надо было понимать в буквальном смысле. Однако журналисты подметили, что в ходе предвыборной кампании Трамп обещал потребовать от Мексики выплату в размере $5-10 млрд.
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Также глава США отметил, что у него не бывает приступов гнева. При этом лидер демократов в сенате Чак Шумер утверждает, что у американского президента была «истерика» во время переговоров по шатдауну.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп отменил поездку в Давос из-за демократов.