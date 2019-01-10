Президент Аргентины назвал Мадуро «палачом, притворяющимся жертвой»

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Президент Аргентины Маурисио Макри прокомментировал вступление в должность главы Венесуэлы Николаса Мадуро на второй срок, назвав его палачом, который притворяется жертвой. Об этом пишет аргентинская газета La Nacion.

По его словам, Венесуэла в настоящее время живет при диктатуре.

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«Палач, который строит из себя жертву. Николас Мадуро сегодня смеется над демократией. Это знают венесуэльцы, это знает мир», — сказал Макри.

Он добавил, что его инаугурация лишена «авторитета урны», а также признания на международной арене.

Ранее сообщалось, что Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы.