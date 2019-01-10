Лукашенко об объединении с Россией: никто никого не наклонит

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что разговоры об объединении Белоруссии и России глупые и притянуты за уши. Об этом сообщает «БелТА».

«Мы с президентом России однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет — об объединении», — заявил Лукашенко.

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По его словам, эти разговоры возникли на фоне ситуации с автокефалией украинской церкви.

«Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе», — заявил президент Белоруссии.

Лукашенко отметил, что союз двух стран может развиваться только на равноправной основе.

«Нет такой возможности у России, учитывая последствия всего, на это пойти. Поэтому надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко объявил союз Белоруссии и России состоявшимся.