Лукашенко об объединении с Россией: никто никого не наклонит
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что разговоры об объединении Белоруссии и России глупые и притянуты за уши. Об этом сообщает «БелТА».
«Мы с президентом России однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет — об объединении», — заявил Лукашенко.
По его словам, эти разговоры возникли на фоне ситуации с автокефалией украинской церкви.
«Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе», — заявил президент Белоруссии.
Лукашенко отметил, что союз двух стран может развиваться только на равноправной основе.
«Нет такой возможности у России, учитывая последствия всего, на это пойти. Поэтому надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит», — сказал Лукашенко.
Ранее Лукашенко объявил союз Белоруссии и России состоявшимся.