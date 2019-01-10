Независимые эксперты подсчитали количество контактов между окружением Трампа и россиянами

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Члены избирательного штаба президента США Дональда Трампа и переходная команда Трампа контактировали с россиянами, имеющими связи с должностными лицами, более 100 раз, подсчитали независимые эксперты. Об этом пишет USA Today со ссылкой на новый доклад «Центра за американский прогресс» (Center for American Progress) и «Московский проект» (Moscow Project).

«Это было не просто одно электронное письмо или звонок. Более 100 контактов на самом деле имеют серьезное значение, поскольку вы вряд ли будете контактировать сто раз с иностранной державой, если между вами ничего нет», — сказала аналитик из «Центра за американский прогресс» Талия Дессель.

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Эта цифра говорит о глубоких связях между окружением Трампа и Кремлем, отмечает издание.

Количество контактов увеличилось до 101 на этой неделе после того, как появилась информация, что бывший глава штаба Трампа Пол Манафорт и экс-помощник Трампа Рик Гейтс делились данными политических опросов с россиянином Константином Килимником, пишет газета.

В списке тех, кто контактировал с российской стороной из окружения Трампа, его бывший личный адвокат Майкл Коэн, экс-советник президента США Роджер Стоун, сын Дональд Трамп-младший, бывший генпрокурор США Джефф Сешнс, бывший советник штаба Трампа Картер Пейдж, бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн, экс-директор по коммуникациям в Белом доме Антонио Скарамуччи, дочь президента Иванка Трамп, пишет издание.

Кроме того, в США приближается к завершению двухлетнее расследование специального прокурора Роберта Мюллера о вменяемом России вмешательстве в американские президентские выборы в 2016 году, отмечает газета. Трамп неоднократно отрицал все обвинения о сговоре с Россией и не раз называл расследование Мюллера «охотой на ведьм».

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году.