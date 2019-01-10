В МИД Японии отреагировали на вызов посла в МИД России
Представитель японского министерства иностранных дел (МИД) не стал раскрывать подробности беседы посла Японии с заместителем российского МИДа Игорем Моргуловым. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что японского посла на российской территории Тоёхису Кодзуки вызвали в МИД России после заявлений Токио о Курилах.
Представитель подчеркнул, что Кодзуки «полностью объяснил» Моргулову позицию Японию по вопросу Курил. Однако, отметили в японском МИДе, для сохранения «спокойной обстановки» в переговорах в ведомстве не намерены раскрывать подробности беседы.
«В любом случае, правительство Японии на основе своей базовой позиции, которая заключается в том, чтобы решив территориальную проблему, заключить мирный договор, будет продолжать упорно вести переговоры», — добавил представитель МИД Японии.
Он заключил, что такова позиция японского правительства.