Трамп ушел со встречи с лидерами демократов во время переговоров по шатдауну
Президент США Дональд Трамп заявил, что он покинул встречу со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидером демократов в сенате Чаком Шумером после того, как они отказались согласовывать бюджет на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом он написал в своем твиттере.
Президент подчеркнул, что встреча с Шумером и Пелоси была «тратой времени». Трамп отметил, что получил отрицательный ответ от Пелоси, когда спросил ее, согласуют ли демократы бюджет на стену, если он «срочно» пересмотрит бюджет.
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«Я сказал пока-пока, больше ничего не работает!» — заключил Трамп.
Ранее лидеры демократов призвали Трампа остановить шатдаун.