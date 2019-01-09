В Госдуме сочли слова Климкина о членстве Украины в НАТО и ЕС «голым пиаром»

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Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий дал комментарий после слов главы МИД Украины Павла Климкина о том, что стране легче вступить в НАТО, чем в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщает RT.

По мнению Водолацкого, Климкин не знает регламентирующие документы этих организаций, поскольку претенденты на членство не должны иметь территориальных споров с соседними государствами, а также в самой стране не должно быть вооруженных конфликтов. Водолацкий подчеркнул, что Украина не станет членом международных организаций, пока не решит вопрос с Донбассом, а заявления министра должны поддержать падающий рейтинг нынешнего президента страны Петра Порошенко.

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«Больше за этими словами нет никакой основы, просто голый пиар», — сказал Водолацкий.

Ранее Климкин заявил на пресс-конференции, что стране проще войти в состав НАТО, чем Евросоюза.