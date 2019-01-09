Нидерланды получат приглашение на саммит G20 в Японии

Нидерланды, которые не входят в «большую двадцатку», получат приглашение от Японии на саммит G20 в Осаке, пишет ТАСС со ссылкой на данные газеты Financieele Dagblad.

Отмечается, что соответствующее приглашение своему коллеге Марку Рютте передаст премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе визита в Роттердам.

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«Голландский премьер-министр... будет приглашен на встречу Группы двадцати - в июне в Осаке», — цитирует агентство газету Financieele Dagblad.

Как отмечает газета, получение статуса постоянного члена «большой двадцатки» становится «все ближе» в силу того, что Рютте получает приглашение на саммит третий раз подряд.

Ранее премьер-министр Нидерландов посещал саммит G20 в Гамбурге в 2017 году и Буэнос-Айресе в 2018 году, напоминает издание.

Абэ прибудет с визитом в Нидерланды в среду, 9 января. Он обсудит с Рютте подготовку к будущему саммиту. Также представители Японии и Нидерландов обсудят соглашение об экономическом партнерстве Японии с Европейским союзом и выход Великобритании из ЕС.