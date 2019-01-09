Вице-премьер Италии заявил о построении «новой Европы» вместе с Польшей
Итальянский вице-премьер Маттео Сальвини заявил о том, что Рим и Варшава будут работать над созданием «новой Европы». Об этом сообщает Reuters.
По его словам, Европа, которая сформируется после майских выборов в парламент, будет значительно превосходить нынешнюю.
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«Польша и Италия станут частью новой весны Европы и возрождения европейских ценностей»,— сказал Сальвини.
Он подчеркнул, что на данный момент Европа управляется бюрократами.
Ранее сообщалось, что Сальвини назвал французского президента Эммануэля Макрона «лабораторным продуктом» из-за протестов.