Трюдо и Абэ обсудили задержание канадцев в КНР
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его японский коллега Синдзо Абэ провели телефонный разговор. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, стороны обсудили задержание граждан Канады в Китае и ситуацию вокруг Северной Кореи.
Как отмечается, Трюдо и Абэ также поговорили о торговых отношения между Канадой и Японией.
Реклама
При этом лидеры, в частности, обсудили предстоящий саммит стран G20, который пройдет в Японии.
Ранее СМИ сообщили, что в Китае арестовали канадскую учительницу.