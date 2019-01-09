Трюдо и Абэ обсудили задержание канадцев в КНР

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его японский коллега Синдзо Абэ провели телефонный разговор. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, стороны обсудили задержание граждан Канады в Китае и ситуацию вокруг Северной Кореи.

Как отмечается, Трюдо и Абэ также поговорили о торговых отношения между Канадой и Японией.

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При этом лидеры, в частности, обсудили предстоящий саммит стран G20, который пройдет в Японии.

Ранее СМИ сообщили, что в Китае арестовали канадскую учительницу.