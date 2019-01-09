CBC узнал о секретных переговорах между Канадой и КНДР
Представители Северной Кореи и Канады провели секретные переговоры в сентябре прошлого года. Об этом сообщает CBC News со ссылкой на источники.
По данным телеканала, стороны провели двухдневные переговоры в Оттаве.
Как отмечается, в ходе встречи канадская сторона настаивала на продвижении процесса денуклеаризации Корейского полуострова.
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При этом Канада и КНДР разорвали дипломатические отношения в 2010 году.
Ранее сообщалось, что Россия и Северная Корея обсудили урегулирование ядерной проблемы.