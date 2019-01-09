Верховный суд США отказался помогать спецпрокурору по «российскому делу»

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Верховный суд США отказался участвовать в споре спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование дела о «вмешательстве России», с неизвестной компанией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, название компании, которую Мюллер пытался вызвать в суд, остается неизвестным.

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Как отмечается, также неизвестно, какое отношение этот спор имеет к «российскому делу».

При этом решение Верховного суда позволяет сохранить название фирмы в секрете на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что свидетелей по дело о «вмешательстве России» заподозрили в даче ложных показаний.