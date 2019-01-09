Fox: шатдаун не сможет помешать расследованию «российского дела»

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Команда спецпрокурора США Роберта Мюллера продолжит расследования дела о «вмешательстве России», несмотря на приостановку работы правительства страны. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, команда Мюллера финансируется за счет постоянных неограниченных ассигнований.

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Как отмечается, шатдаун не влияет на работу офиса спецпрокурора США.

При этом американские власти уже потратили на расследования «российского дела» около $25 млн.

Ранее СМИ сообщили, что Белый дом может скрыть «российское дело» от общественности.