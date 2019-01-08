Манафорт открестился от ложных показаний Мюллеру по «российскому делу»

Экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт опроверг утверждения о том, что вводил в заблуждение спецпрокурора Роберта Мюллера, передает The Guardian.

Мюллер, в частности, обвинил Манафорта во лжи при даче показаний и контактах с администрацией США.

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«Господин Манафорт предоставил полную и правдивую информацию в полную меру своих возможностей. Он также предоставил следствию доступ к своим электронным устройствам», — заявил адвокат Манафорта.

Ранее СМИ сообщили, что Мюллер уличил Манафорта во лжи о связях с Украиной.