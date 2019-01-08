Климкин высказался о биометрическом визовом режиме с Россией
Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин дал комментарий по поводу возможного введения биометрического визового режима с российской стороной. Об этом сообщает УНН.
По его словам, всегда необходима «фильтрация» всех россиян, которые приезжают на Украину.
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«Если визовый режим с Россией — это только биометрический. Другой режим не будет работать по определению», — сказал Климкин.
Ранее Климкин призвал окончательно запретить въезд на Украину мужчинам из России.