Климкин высказался о биометрическом визовом режиме с Россией

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Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин дал комментарий по поводу возможного введения биометрического визового режима с российской стороной. Об этом сообщает УНН.

По его словам, всегда необходима «фильтрация» всех россиян, которые приезжают на Украину.

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«Если визовый режим с Россией — это только биометрический. Другой режим не будет работать по определению», — сказал Климкин.

Ранее Климкин призвал окончательно запретить въезд на Украину мужчинам из России.