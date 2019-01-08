Трамп называет Болтона чужим именем

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Источники рассказали, что президент США Дональд Трамп называет своего советника по нацбезопаности Джона Болтона Майком. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что Болтон, несмотря на свой статус, не относится к кругу приближенных главы государства: Болтон был так же, как и другие, удивлен решением президента о выводе войск с сирийской территории. Кроме того, иногда, находясь среди своих помощников, Трамп называет его Майком.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон допустил возможность новых переговоров с российской стороной.