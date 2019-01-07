Названо время экстренного обращения Трампа к нации

Президент США Дональд Трамп объявил, что выступит с обращением к нации по кризису вокруг безопасности южной границы во вторник, передает РИА «Новости».

«Рад сообщить, что выступлю с обращением к нации по гуманитарному кризису и проблеме национальной безопасности на южной границе во вторник в 21 час по времени Восточного побережья США (5 утра среды мск)», — заявил он.

Ранее стало известно, что Трамп хочет обратиться к нации по телевидению в прайм-тайм из Овального кабинета.