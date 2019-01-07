Трамп отправится на границу с Мексикой
Президент США Дональд Трамп посетит границу с Мексикой на фоне продолжающегося кризиса с обсуждением бюджета. Об этом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила в твиттере.
«Президент Дональд Трамп в четверг отправится на южную границу, чтобы встретиться с теми, кто находится на передовой линии кризиса в гуманитарной области и в области национальной безопасности», — написала Сандерс.
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Она пообещала сообщить подробности позднее.
Ранее сообщалось, что Трамп призвал вернуть честность в журналистику.