Трамп отправится на границу с Мексикой

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Президент США Дональд Трамп посетит границу с Мексикой на фоне продолжающегося кризиса с обсуждением бюджета. Об этом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила в твиттере.

«Президент Дональд Трамп в четверг отправится на южную границу, чтобы встретиться с теми, кто находится на передовой линии кризиса в гуманитарной области и в области национальной безопасности», — написала Сандерс.

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Она пообещала сообщить подробности позднее.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал вернуть честность в журналистику.