Лидер демократов в сенате США обрушился на мемы от Трампа

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер резко раскритиковал президента Дональда Трампа за выложенные им мемы. Об этом он написал в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что Трамп опубликовал в твиттере картинку о строительстве стены на границе с Мексикой, обыгрывающую фразу из сериала «Игра престолов».

«Хватит мемов. Просто прекратите причинять вред невинным людям и снова откройте правительство», — написал в ответ Шумер.

Ранее сообщалось, что президент США усугубляет «кризис шатдауна» в стране.

Enough with the memes. Just quit hurting innocent people and re-open the government. https://t.co/7cW20gFriH