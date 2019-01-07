Лидер демократов в сенате США обрушился на мемы от Трампа
Лидер демократов в сенате США Чак Шумер резко раскритиковал президента Дональда Трампа за выложенные им мемы. Об этом он написал в своем твиттере.
Ранее сообщалось, что Трамп опубликовал в твиттере картинку о строительстве стены на границе с Мексикой, обыгрывающую фразу из сериала «Игра престолов».
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«Хватит мемов. Просто прекратите причинять вред невинным людям и снова откройте правительство», — написал в ответ Шумер.
Ранее сообщалось, что президент США усугубляет «кризис шатдауна» в стране.
Enough with the memes. Just quit hurting innocent people and re-open the government. https://t.co/7cW20gFriH— Chuck Schumer (@SenSchumer) 6 января 2019 г.