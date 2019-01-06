В Белом доме рассказали, сколько может длиться шатдаун

Президент США Дональд Трамп готов к тому, что приостановка работы федеральных учреждений может продлиться месяцы и даже годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

По словам пресс-секретаря, демократы в конгрессе США ведут себя возмутительно, отказываясь согласовать бюджет.

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«Они согласны с президентом, с тем, что нам нужно обеспечивать безопасность границ. Они просто не желают, чтобы президент одержал победу», — заявила Сандерс.

Когда представительницу спросили, следует ли всерьез трактовать слова Трампа о длительном шатдауне, она подчеркнула, что воспринимать заявление президента стоит «совершенно серьезно».

Ранее в Белом доме подсчитали потери от шатдауна.