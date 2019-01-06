В соцсетях высмеяли лицо Порошенко на вручении томоса

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Лицо президента Украины на церемонии вручения томоса украинской «новой церкви» стало мемом, сообщает News.Ru.

На фотографии, сделанной корреспондентом «Би-би-си — Украина», украинский президент смотрит в камеру вполоборота, он сфотографирован на фоне идущей службы.

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Некоторые пользователи вспомнили интернет-мем с девочкой, снятой на фоне горящего дома, отметив, что композиция картинки очень напоминает фотографию Порошенко. Кое-кто также сравнил украинского лидера с водителем маршрутки, который просит передать за проезд.

Ранее сообщалось, что метрополиту Епифанию вручили томос об автокефалии ПЦУ.