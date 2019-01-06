В соцсетях высмеяли лицо Порошенко на вручении томоса
Лицо президента Украины на церемонии вручения томоса украинской «новой церкви» стало мемом, сообщает News.Ru.
На фотографии, сделанной корреспондентом «Би-би-си — Украина», украинский президент смотрит в камеру вполоборота, он сфотографирован на фоне идущей службы.
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Некоторые пользователи вспомнили интернет-мем с девочкой, снятой на фоне горящего дома, отметив, что композиция картинки очень напоминает фотографию Порошенко. Кое-кто также сравнил украинского лидера с водителем маршрутки, который просит передать за проезд.
Ранее сообщалось, что метрополиту Епифанию вручили томос об автокефалии ПЦУ.
5 января 2019 г.