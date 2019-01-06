Трамп прокомментировал задержание шпиона из США в России

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация изучает задержание американского гражданина Пола Уилана, обвиняемого в России в шпионаже. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом он не привел подробностей по позиции Белого дома.

Ранее сообщалось, что Уилан был осужден трибуналом за попытку хищения у американского правительства $10 тыс. во время своей службы в Ираке. Также ранее стало известно, что у шпиона было четыре гражданства.