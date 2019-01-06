Telegraph: в Британии сравнили ГРУ и СВР по степени опасности

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По словам источников в руководстве Великобритании, российская Служба внешней разведки якобы планирует развернуть в стране новую агентурную сеть, передает The Telegraph.

«Мы больше боимся того, что мы не знаем о СВР, сравнивая с тем, что мы знаем о ГРУ. Если Москва сейчас дает больше ресурсов СВР и больше свободы действия в Британии, что и происходит по нашему мнению, тогда это гораздо большая причина для беспокойства, потому что это более профессиональные люди», — сказал один из источников.

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По словам другого источника, на работу ГРУ в последнее время оказало большое влияние расследование отравления в Солсбери.

Ранее в Британии приписали ГРУ «ведущую роль» в проведении спецопераций в киберпространстве.