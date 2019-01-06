УПЦ отказалась проводить службы с ПЦУ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/379/12087379/RIAN_3160415.HR-pic905-895x505-46798.jpg">

Архиепископ канонической Украинской православной церкви Климент заявил об отказе проводить службы вместе с Православной церковью Украины, передает РИА «Новости».

«Новая церковь является неканонической религиозной организацией. Это означает, что как православная церковь, которая имеет власть совершать полноту всех таинств, эта религиозная организация таковой не является. Поэтому сослужить с религиозными деятелями этой церкви этой церкви мы не имеем никакой возможности», — сказал архиепископ.

Реклама

Он также подчеркнул, что в настоящий момент отсутствует площадка для диалога с новой церковной структурой.

Ранее сообщалось, что митрополиту Епифанию вручили томос об автокефалии ПЦУ.