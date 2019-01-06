Митрополиту Епифанию вручили томос об автокефалии ПЦУ

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Константинопольский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию томос об автокефалии Православной церкви Украины, передает «УНН».

«Автокефальная Церковь Украины признает головой Святейший апостольский и патриарший Вселенский престол, как и другие Патриархи и Предстоятели, и должна вместе с другими каноническими обязанностями и ответственностями, прежде всего для сохранения нашей Православной Веры невредимой и канонического единства и общения со Вселенским Патриархатом и другими поместными православными Церквами незыблемыми», — зачитал документ Вселенский патриарх.

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На церемонии передачи томоса также присутствовали президент Украины Петр Порошенко и глава Верховной рады Андрей Парубий.

Ранее сообщалось, что Порошенко показал томос об автокефалии украинской церкви.