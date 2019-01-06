Трамп похвастался критикой в адрес NYT со стороны бывшего главреда

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Американский президент Дональд Трамп отреагировал на слова бывшего главного редактора The New York Times Джилл Абрамсон, которая отметила, что новостные публикации газеты имеют явную направленность против нынешнего главы государства. Об этом сообщает MediaIte.

По словам Абрамсон, некоторые заголовки содержат четко выраженное мнение, как и некоторые другие материалы, которые были новостной аналитикой.

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Трамп позднее разместил твит, в котором согласился с оценкой Абрамсон.

«Ужасные и абсолютно нечестные репортажи практически обо всем, о чем они пишут», — написал Трамп.

Он добавил, что именно из-за этого появились понятия «фейковые новости» и «враг народа».

Ранее Белый дом вернул аккредитацию накричавшему на Трампа журналисту CNN.