Ющенко рассказал, как Тимошенко мешала независимости украинской церкви

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Бывший президент Украины Виктор Ющенко рассказал, что глава партии «Батькивщина» и экс-премьер страны Юлия Тимошенко выступала против независимости украинской церкви. Об этом он сказал в интервью «Прямому».

По его словам, он пытался поднять вопрос о предоставлении автокефалии церкви Украины, однако перед его визитом к иерусалимскому патриарху с ним встречалась Тимошенко. Она призвала «не торопиться» с этим вопросом.

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«Эту установку преподнесли как политическую», — сказал Ющенко.

Ранее сообщалось, что томос для украинской «новой церкви» подписан патриархом Варфоломеем.