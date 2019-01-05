Порошенко наградил патриарха Варфоломея орденом «За заслуги»
Президент Украины Петр Порошенко вручил орден «За заслуги» Вселенскому патриарху Варфоломею за выдающийся личный вклад в развитие «новой церкви» Украины, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что Варфоломей в свою очередь вручил Порошенко памятную медаль — крест Панагия Паммакаристос.
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Ранее Петр Порошенко заявил, что гарантирует соблюдение религиозной свободы верующих всех конфессий.
Вселенский патриарх Варфоломей подписал документ об автокефалии, 6 января его вручат митрополиту Епифанию.