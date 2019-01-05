Посольство: британских монархов пытаются вовлечь в антироссийскую кампанию

Королевскую семью Великобритании пытаются вовлечь в антироссийскую кампанию. Об этом заявили в пресс-службе посольства России в Британии, передает ТАСС.

Так в дипломатическом представительстве прокомментировали публикацию о том, что принц Гарри примет участие в учениях по противодействии «российской агрессии».

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По словам представителей посольства, для целей «авторитета политиков и генералов для обеспечения общественной поддержки этой линии уже не хватает».

Ранее сообщалось, что британский принц Гарри примет участие в военных учениях, на которых отработают противодействие возможному «российскому вторжению».