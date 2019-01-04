Трамп счел заявления о своем импичменте уловками демократов

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отреагировал на призывы некоторых демократов к его импичменту. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По мнению главы государства, демократы хотят отстранить его от должности, потому что знают, что не смогут победить в 2020 году.

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«Как вы отстраните от должности президента, который выиграл, пожалуй, самые крупные выборы всех времен, не сделал ничего плохого… и добился самых успешных двух лет президентства за всю историю», — написал Трамп.

Он добавил, что является самым популярным республиканцем в истории партии.

Ранее в конгрессе США решили выдвинуть резолюцию об импичменте Трампа.