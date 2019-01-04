В Киеве обжалуют решение о закрытии избирательных участков в России
Украинская партия «Оппозиционный блок» обжалует в суде решение Центральной избирательной комиссии(ЦИК) Украины о закрытии избирательных участков в России. Об этом сообщает депутат Верховной рады Александр Вилкул на странице в фейсбуке.
По его словам, действия ЦИКа противоречат конституции страны.
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«Зачем руководство страны это сделало – понятно. Цинично не дать проголосовать людям, которые ненавидят эту власть, зарабатывающую на войне, и которая выгнала их из родной страны на заработки», — написал Вилкул.
Он подчеркнул, что юридическая команда партии намерена защищать в суде интересы граждан.
Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады обвинил «дебилов» в закрытии избирательных участков в России.