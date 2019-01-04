Министр иностранных дел Японии приедет в Россию

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Глава Министерства иностранных дел Японии Таро Коно приедет с официальным визитом в Россию. Об этом сообщает пресс-служба японского ведомства.

Как отмечается, он намерен встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Мы планируем обсудить все отношения (между странами. — «Газета.Ru») в целом», — подчеркнули в пресс-службе.

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Подчеркивается, что главы внешнеполитических ведомств встретятся 14 января.

Визит Таро Коно продлится с 12 по 16 января.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал продвинуть мирные переговоры с Россией.