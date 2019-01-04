Помпео рассказал о попытках США сотрудничать с Россией

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Государственный секретарь США Майк Помпео заявил в эфире телеканала Fox News, что Соединенные Штаты пытаются найти сферы, в которых могут сотрудничать с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Помпео напомнил, что США приняли ряд мер в отношении России, так как ее поведение на международной арене нельзя назвать хорошим. При этом госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты все равно ищут варианты для сотрудничества с Россией.

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«В то же самое время мы пытаемся найти области, где мы можем работать с ними [с Россией], пытаемся найти такие возможности, где американские и российские интересы пересекаются, даже если наши ценности не совпадают», — заверил Помпео.

Ранее Помпео заявлял, что США намерены добиваться возвращения России к соблюдению ДРСМД.