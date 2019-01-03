СМИ сообщили, что СБУ расследует попытку захвата власти на Украине

На Украине служба безопасности страны (СБУ) ведет расследование попытки захвата власти, которая якобы состоялась в мае прошлого года. Об этом пишут «Украинские новости».

По данным ведомства, в мае 2018 года в Чехии прошел «Первый национальный украинский конгресс» (ПНУК), где украинские Рада, Генпрокуратура и МВД были названы незаконными и преступными, а сам конгресс был объявлен единственным законодательным органом, который имеет законную силу на Украине.

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Отмечается, что во время мероприятия также было объявлено о создании украинских военизированных структур.

Ранее сообщалось, что экс-главу СБУ Наливайченко выдвинули в президенты Украины.