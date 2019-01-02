Кличко вычислил пранкеров по словам о «пьяном Порошенко под столом»

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В ночь на 1 января пранкеры Вован и Лексус позвонили Виталию Кличко от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и поздравили его с наступающим Новым годом, передает РИА «Новости».

По имеющимся данным, сначала Кличко поверил в то, что разговаривает с Гройсманом, и пожелал ему здоровья, продуктивности и успеха в 2019 году. Однако когда пранкеры заявили, что вытаскивают из-под стола пьяного президента Украины Петра Порошенко, Кличко понял, что имеет дело с пранкерами.

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«Желаю вам разводить побольше людей, чтобы все велись на ваши разводы, и подавали вам интересную информацию, потому что без вас жизнь, честно говоря, так скучна», — ответил Кличко.

Также он поздравил звонивших с Новым годом.

Ранее сообщалось, что пранкер спросил у митрополита Епифания про ЛГБТ и захват Лавры.