Задержанный в Москве американец служил в морской пехоте и приехал на свадьбу
Задержанный в Москве по подозрению в шпионаже американец Пол Уилан служил в морской пехоте, но сейчас в отставке, передает CNN.
Уилан якобы приехал в столицу России на свадьбу. Об этом рассказал его брат-близнец Дэвид Уилан.
Ранее в ФСБ сообщили, что 28 декабря 2018 года гражданин США Пол Уилан был задержан при проведении шпионской акции.
В связи с его задержанием было возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России («Шпионаж»).