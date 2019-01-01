Задержанный в Москве американец служил в морской пехоте и приехал на свадьбу

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Задержанный в Москве по подозрению в шпионаже американец Пол Уилан служил в морской пехоте, но сейчас в отставке, передает CNN.

Уилан якобы приехал в столицу России на свадьбу. Об этом рассказал его брат-близнец Дэвид Уилан.

Ранее в ФСБ сообщили, что 28 декабря 2018 года гражданин США Пол Уилан был задержан при проведении шпионской акции.

В связи с его задержанием было возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России («Шпионаж»).