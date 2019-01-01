Политолог отреагировал на решение Зеленского о выдвижении в президенты

<img src="//img.gazeta.ru/files3/119/12116119/45678-pic905-895x505-32660.jpg">

Украинский политолог Александр Дудчак прокомментировал сообщение, что украинский комик и шоумен Владимир Зеленский решил принять участие в президентских выборах, передает ФАН.

«Это говорит о том, что разруха не только в экономике и политике страны, но и в головах у граждан Украины, раз значительная часть избирателей готова голосовать за людей, которые не имеют никакого отношения к управлению государством», — заявил Дудчак.

Ранее стало известно, что украинский актер и шоумен Владимир Зеленский официально объявил о своем намерении избираться в президенты Украины.