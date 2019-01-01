Ким Чен Ын в новогоднем телеобращении вспомнил Трампа

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил во время новогоднего телеобращения, что он готов в любое время встретиться с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters.

При этом Ким Чен Ын подчеркнул, что Северной Корее придется искать «новый путь», если США продолжат «односторонние действия» в отношении КНДР.

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Он также призвал Южную Корею прекратить военные учения с участием «внешних сил».

Ранее сообщалось, что в Пхеньяне прошел концерт в честь Ким Чен Ына.