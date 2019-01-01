Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении

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Белорусский президент Александр Лукашенко в новогоднем обращении обошел тему более тесного сотрудничества России и Белоруссии. Поздравление белорусского лидера опубликовано на официальном портале президента страны.

В своем поздравлении Лукашенко акцентировал внимание на том, что жители Белоруссии в новом году должны «укрепить государственность» свой страны и именно таким сохранить государство для «детей и внуков». Также он заметил, что 2018 год «помог нам особенно прочувствовать связь с родной землей».

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Ранее сообщалось, что новогоднее обращение Лукашенко переписывали «раз пять».

В середине декабря прошлого года Лукашенко заподозрил Москву в желании «впихнуть» Белоруссию в состав России.