Си Цзиньпин заявил о приверженности Китая дальнейшей открытости

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин привержен дальнейшей открытости и продвижению всеобщего процветания. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Китай намерен продвигать реализацию инициативы «Один пояс, один путь».

Он также добавил, что Пекин готов довести политику реформ до конца.

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Си Цзиньпин подчеркнул, что благодарен жителям Китая за приложенные ими в уходящем году усилия.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин планирует посетить Россию.