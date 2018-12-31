Депутат Рады сравнил ситуацию в стране с «блокадным Ленинградом»

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На Украине депутат Рады и лидер партии «За життя» («За жизнь») Вадим Рабинович сравнил ситуацию в стране после сокращения норм потребления некоторых продуктов с «блокадным Ленинградом», передает РИА «Новости».

По его словам, ради «очередного транша» правительство страны жертвует здоровьем украинцев. Он уточнил, что кабмин сократил потребление хлебобулочных изделий, жиров животного происхождения, сладкого и кондитерских изделий.

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«Раньше норма хлеба равнялась 250 грамм, а теперь — 100 грамм… Прямо как в блокадном Ленинграде!» — сказал Рабинович.

Ранее эксперт предрек Украине многомиллиардные убытки из-за российских санкций.