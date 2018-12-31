Посол Британии поздравил россиян с Новым годом по-русски

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Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу поздравил жителей России с наступающим Новым годом на русском языке. Об этом сообщается в твиттере британского посольства.

По его словам, 2018 год был непростым для отношений России и Британии.

Он также пообещал поспособствовать укреплению связей между Лондоном и Москвой.

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Бристоу подчеркнул, что Британия хочет строить отношения с Россией на основе взаимоуважения.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил граждан с Новым годом на русском языке.