Посол Британии поздравил россиян с Новым годом по-русски
Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу поздравил жителей России с наступающим Новым годом на русском языке. Об этом сообщается в твиттере британского посольства.
По его словам, 2018 год был непростым для отношений России и Британии.
Он также пообещал поспособствовать укреплению связей между Лондоном и Москвой.
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Бристоу подчеркнул, что Британия хочет строить отношения с Россией на основе взаимоуважения.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил граждан с Новым годом на русском языке.