Болтон намерен посетить Турцию

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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует посетить Турцию 8 января. Об этом сообщает CNN Turk.

По данным телеканала, Болтон намерен обсудить с турецкими официальными лицами ситуацию в Сирии.

Как отмечается, представитель США, в частности, поговорит со своими турецкими коллегами о борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России) после вывода американских сил из САР.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.