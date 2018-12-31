Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму, сообщает ТАСС.

Ранее российский президент также направил поздравление китайскому коллеге, в котором отметил развитие политического диалога и рост товарооборота.

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«Я желаю продолжить взаимодействие с вами в едином ключе ради непрерывного прогресса в развитии наших двусторонних отношений по всем направлениям, ради счастья народов двух стран», — говорится в поздравлении Ст Цзиньпина.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в новогоднем обращении призвала немцев сплотиться и взять на себя ответственность.