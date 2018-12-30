Канцлер Австрии оценил идею постепенной отмены санкций против России

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Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил в поддержку постепенной отмены санкций против России параллельно с прогрессом в урегулировании конфликта на Украине, передает ТАСС со ссылкой на местную прессу.

Я уже выступал, будучи министром иностранных дел, за то, чтобы, как и предложил бывший глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер, увязать постепенное снятие санкций конкретно с прогрессом на востоке Украины», — сказал Курц.

Первым шагом в этом процессе, по его словам, могло бы стать установление в Донбассе «действительного перемирия».