Канцлер Австрии оценил идею постепенной отмены санкций против России
Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил в поддержку постепенной отмены санкций против России параллельно с прогрессом в урегулировании конфликта на Украине, передает ТАСС со ссылкой на местную прессу.
Я уже выступал, будучи министром иностранных дел, за то, чтобы, как и предложил бывший глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер, увязать постепенное снятие санкций конкретно с прогрессом на востоке Украины», — сказал Курц.
Первым шагом в этом процессе, по его словам, могло бы стать установление в Донбассе «действительного перемирия».