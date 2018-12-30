Следователь по «российскому делу» перепоручил ФБР дело о нелегалах в гольф-клубе Трампа
Руководителей гольф-клуба президента США Дональда Трампа заподозрили в сокрытии нелегальных иммигрантов. Об этом сообщает Daily News.
По данным издания, обвинители штат Нью-Джерси нашли доказательства незаконного прибывания нелегалов в гольф-клубе Трампа.
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Как отмечается, руководители клуба якобы предоставили двум нелегальным иммигрантам поддельные документы для работы.
При этом команда спецпрокурора США Роберта Мюллера, которая была задействована в расследовании, перепоручила дело ФБР.
Ранее сообщалось, что Трамп намерен посетить Шотландию для игры в гольф.