CBS: Трамп нашел средства для береговой охраны США в условиях шатдауна

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Президент США Дональд Трамп нашел средства для береговой охраны страны в условиях прекращения работы правительства. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, команда Трампа работала над поиском финансирования для береговой охраны с 22 декабря.

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Как отмечается, береговая охрана является пятым видом ВС США и единственным, который подчиняется МВБ страны.

При этом республиканцы и демократы в конгрессе США все еще не смогли согласовать временный бюджет правительства.

Ранее сообщалось, что Трамп не поехал с семьей на новогодний отдых из-за приостановки работы правительства США.