Лукашенко подарил Путину на Новый год еду

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко преподнес президенту России Владимиру Путину четыре мешка картошки и сало в качестве подарка на Новый год, заявила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, передает «БелТА».

«Могу сказать, что не только картошку в тот день подарил Александр Григорьевич Владимиру Владимировичу. На самом деле, насколько я знаю, президент России очень любит хорошее сало. И Александр Григорьевич, зная об этом, … в предыдущий визит привез еще и сало, причем такое… не то, что какое-то специально сделанное, а просто — самое вкусное, конечно, подобранное белорусское сало», — сказала Эйсмонт.

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По ее словам, Лукашенко подарил своему российскому коллеге четыре сорта картофеля, под каждый из которых предназначен свой способ приготовления.

«Какая-то предназначена для жарки, какая-то — для драников, какая-то — для пюре, что-то — для запекания и отваривания. Там все было подписано», — сказала она.

Эйсмонт также рассказала о том, что другим лидерам СНГ президент Белоруссии подарил эксклюзивные елочные шары ручной работы.

Ранее сообщалось, что Путин сыграет в хоккей с Лукашенко.